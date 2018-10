Atlético-PR faz dois em cada tempo e goleia América-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com tranquilidade, sem muito esforço e gritos de "olé", o Atlético-PR goleou o América-MG, neste sábado (6), por 4 a 0, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi mais uma evidência da força do time rubro-negro jogando em sua casa, a Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Marcelo Cirino, Raphael Veiga, Nikão e Pablo anotaram os gols.

A décima vitória consecutiva no estádio fez a equipe de Tiago Nunes chegar aos 36 pontos e assumir a nona colocação na tabela, ainda que temporariamente -o Fluminense joga na rodada e pode atingir os 37. Já os comandados de Adilson Batista permaneceram com 32 na 13ª posição. O Vitória abre a zona do rebaixamento com 29 pontos ganhos.

Na sequência do Brasileirão, o Atlético-PR enfrenta o Sport no dia 14, um domingo, também na Arena da Baixada, às 19h (de Brasília). Já o América faz o clássico contra o Atlético-MG no mesmo dia e horário no Independência.

O destaque da partida foi Nikão. No primeiro tempo, pela esquerda, o meia-atacante infernizou os defensores rivais e deu assistência para o gol de Cirino. Na etapa final, deslocado para a direita, foi ainda mais fatal: fez um golaço que não valeu, anulado por falta pelo árbitro Raphael Claus, e o terceiro dos paranaenses, por baixo das pernas do goleiro.

O relógio não tinha completado o primeiro minuto de jogo, e o Atlético-PR já estava em vantagem. Logo depois de a bola rolar, Nikão recebeu passe na esquerda e cruzou para a área. Marcelo Cirino, na segunda trave, aproveitou o vacilo dos zagueiros e tocou para o gol.

O Atlético-PR praticamente liquidou a partida já na etapa inicial ao administrar o jogo e ter calma e categoria para ampliar. Após tabela pela direita, Raphael Veiga se antecipou ao marcador, deu um drible com o pé direito e, de chapa, bateu rasteiro para fazer o segundo, aos 41min. Apesar do bonito gol, o meia contou com a 'ajudinha' do goleiro.

Na etapa final, o terceiro gol saiu aos 10min. Bruno Guimarães achou Nikão nas costas da zaga com um lindo lançamento. O atacante, em velocidade, esperou a definição de João Ricardo e bateu de direita, por baixo das pernas do arqueiro.

Se a vitória do Atlético já era elástica, faltava o gol do artilheiro da equipe no Brasileirão. Ao aproveitar o cruzamento rasteiro de Renan Lodi e tocar para o gol, Pablo deixou o seu, aos 28min, e chegou ao 11º tento na competição. Ele é o atleta que mais marcou pelo clube na edição atual do torneio.

ATLÉTICO-PR

Santos; Diego Ferreira, Paulo André, Thiago Heleno, Renan Lodi (Márcio Azevedo); Lucho González (Camacho), Bruno Guimarães, Raphael Veiga; Nikão, Marcelo Cirino (Marcinho), Pablo. T.: Tiago Nunes

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Juninho, Messias, Matheus Ferraz, Carlinhos; Leandro Donizete, Zé Ricardo, Wesley (Marquinhos), Gerson Magrão (David), Luan (Robinho); Ruy.

T.: Adilson Batista

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Juiz: Raphael Claus

Cartões amarelos: Paulo André, Pablo e Raphael Veiga (Atlético-PR); Wesley, Zé Ricardo e Leandro Donizete (América-MG)

Gols: Marcelo Cirino, a 1min, e Raphael Veiga, aos 40min do primeiro tempo, Nikão, aos 10min, e Pablo, aos 28min do segundo tempo