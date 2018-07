Atlético-PR vende Sidcley para clube da Ucrânia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durou pouco mais de quatro meses a passagem do lateral esquerdo Sidcley pelo Corinthians. O Atlético-PR pediu a liberação do atleta de 25 anos nesta sexta-feira (6) para negociá-lo com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e o jogador deixará o clube paulista

Segundo apurou a reportagem, o Corinthians irá receber uma compensação financeira com a venda do lateral. A quantia seria pouco mais de 10% do negócio entre Atlético-PR e o clube ucraniano. O valor total da transação é de 4 milhões de euros (R$ 18,6 milhões).

Sidcley estava emprestado ao Corinthians pelo Atlético-PR até o fim do ano. O lateral esquerdo chegou ao time paulista depois de uma troca que envolveu o volante Camacho. A diretoria alvinegra estava interessada na compra do atleta, mas recuou com o valor de 3 milhões de euros pedido pelo Atlético-PR.

O lateral disputou apenas 27 jogos com a camisa alvinegra e foi titular desde que chegou ao clube. O atleta se sagrou campeão paulista em abril, depois de vitória sobre o Palmeiras na decisão.

Mesmo com a saída de Sidcley, o Corinthians segue com três opções para a posição. Osmar Loss tem à disposição o recém-chegado Danilo Avelar, Juninho Capixaba e o jovem Carlos Augusto.