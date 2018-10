Atlético-PR recebe o Sport e busca sequência recorde em casa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-PR e Sport se enfrentam neste domingo, às 19h, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o rubro-negro mandante defendendo uma invencibilidade de 11 jogos na Arena da Baixada.

A missão do Sport parece ainda mais difícil quando os números da marca atleticana são analisados. Dos 11 jogos sem derrota, 10 são vitórias consecutivas, com apenas três gols sofridos. Se vencer, o time paranaense quebrará o recorde de vitórias seguidas em casa.

Para tentar romper a sequência e continuar na luta para evitar o rebaixamento, o técnico Milton Mendes terá que apostar em pelo menos cinco reservas. O lateral-esquerdo Sander e o volante Jair estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os zagueiros Durval e Max, além do atacante Rogério, estão com problemas físicos.

O treinador deve manter o esquema adotado na vitória sobre o Internacional, com Michel Bastos no ataque. Meia de origem, o jogador não se importa de seguir improvisado.

“Não sou um centroavante, mas acho que mostrei a ele [Milton Mendes] que tinha condições de jogar. É um pouco novo para mim, mas a minha intenção é sempre estar jogando, ajudando os companheiros”, afirmou.

No lado atleticano, a preocupação do técnico Tiago Nunes é que o time não se deixe levar pela empolgação dos números positivos em casa. A equipe rubro-negra ainda está na luta para entrar na zona de classificação para a Libertadores.

“Vamos trabalhar para que a gente consiga manter o nível de concentração alto, com foco na importância de jogar bem. Temos que repetir as últimas atuações, com muito respeito ao Sport. Precisaremos suar muito para vencer”, afirmou.

As dúvidas do treinador estão na lateral direita, com Jonathan e Diego disputando posição, e no meio, entre Marcinho e Rony.

O zagueiro Léo Pereira volta de suspensão e reassume a posição na zaga.

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan (Diego), Léo Pereira, Paulo André, Renan Lodi; Wellington, Lucho González, Raphael Veiga, Nikão, Marcinho (Rony); Marcelo Cirino. T.: Tiago Nunes

SPORT

Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Adryelson, Evandro; Marcão, Fellipe Bastos, Marlone, Gabriel, Matheus; Michel Bastos. T.: Milton Mendes

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Wagner Reway (MT)