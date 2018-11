Atlético-PR se impõe ao Flu, vence em casa fica em boa vantagem na semi

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-PR venceu o Fluminense por 2 a 0, nesta quarta-feira (7), na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Renan Lodi e Rony fizeram os gols do triunfo rubro-negro.

Com o resultado, o Atlético-PR leva para o Rio de Janeiro a vantagem de perder por até um gol de diferença para avançar à finalíssima. As equipes decidem sua sorte no torneio continental no próximo dia 28, no Maracanã. O vencedor do confronto vai encarar Independiente Santa Fé ou Junior Barranquilla na decisão.

Após o duelo continental desta quarta, as equipes voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado, o Atlético-PR recebe a visita do Cruzeiro, às 19h, na Arena da Baixada. Já o Fluminense encara no domingo o Sport, às 19h, no Maracanã.

Os times fizeram uma partida disputada em alta velocidade, com alternâncias e muitas oportunidades criadas pelos mandantes, que carimbaram o travessão duas vezes e esbarraram no goleiro Júlio César.

O jogo começou de forma eletrizante na Arena da Baixada. O Fluminense tentou adiantar a marcação, mas os donos da casa encontraram espaços com muita velocidade, em especial pelos lados do campo.

Em menos de 12 minutos, o Atlético teve chances reais com Pablo, mas Júlio César levou a melhor. Apesar dessa pressão do rival, o Flu tentou manter a calma e também quase chegou lá. Na melhor chance tricolor, Santos fez defesas sucessivas em cabeçadas de Gum e Luciano.

Mas a pressão rubro-negra logo deu resultado. Aos 18 minutos, o lateral Renan Lodi aproveitou rebote, bateu em cima da zaga, mas chutou sem chance alguma para o goleiro tricolor na volta.

Os tricolores se assustaram com o gol e viram o adversário subir ainda mais a temperatura do jogo. Quase em sequência, Cirino e Nikão levaram muito perigo, mas não acertaram o alvo. Os atleticanos colecionaram oportunidades e, na melhor delas, Lucho carimbou a trave. Em seu melhor momento, Everaldo roubou a bola de Jonathan e Santos salvou. Ao fim do primeiro tempo, aplausos da torcida local e suspiro de alívio por parte dos tricolores.

O Fluminense voltou com uma postura mais agressiva para a etapa final e ocupou mais o campo do adversário. Com maior participação de Everaldo, o time rondou mais a área de Santos, ainda que só tenha levado perigo aos 12 minutos, quando Sornoza bateu de longe.

Após a correria dos primeiros 45 minutos, a intensidade do Atlético caiu e o time deu mais espaços para o Flu, que não chegou a assustar.

Apesar da queda do ritmo, o Atlético ainda esteve perto de ampliar, mas Pablo acertou o travessão dos cariocas, e Júlio César, mais uma vez, saiu nos pés de Rony para evitar mais um gol. Aos 32, no entanto, o atacante não falhou. Após ótimo cruzamento de Lodi, Rony cabeceou sem chance alguma de defesa.

O Fluminense sentiu novamente o gol e ficou exposto ao terceiro gol, o que acabou não acontecendo.

Na partida diante do Fluminense, o Atlético bateu seu recorde de público na temporada, com 28.403 torcedores na Arena. A melhor marca em 2018 havia sido no clássico diante do Coritiba.

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi; Bruno Guimarães, Lucho González (Wellington), Raphael Veiga; Nikão, Marcelo Cirino (Rony), Pablo (Bergson). T.: Tiago Nunes

FLUMINENSE

Júlio César; Gum, Digão, Ibanez; Jadson, Airton (Léo), Richard, Sornoza (Junior Dutra), Ayrton Lucas; Everaldo (Marcos Junior), Luciano. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Juiz: Roddy Zambrano (EQU)

Cartões amarelos: Marcelo Cirino, Lucho González, Renan Lodi (Atlético-PR); Ayrton Lucas, Everaldo (Fluminense)

Gols: Renan Lodi, aos 18min do primeiro tempo, e Rony, aos 32min do segundo tempo