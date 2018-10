Atlético-PR vence Caracas outra vez e está nas quartas da Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-PR confirmou a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (3), o time rubro-negro derrotou o Caracas (VEN) por 2 a 1 na Arena da Baixada.

O Atlético-PR podia até perder por um gol de diferença para avançar, pois, no jogo de ida, na Venezuela, já havia vencido por 2 a 1.

O time da casa abriu o placar com um gol de Marcelo Cirino, aos 30min do primeiro tempo. No começo da etapa final, o Caracas buscou a igualdade, com Garcés, aos 3min. Renan Lodi decretou o triunfo do Atlético-PR.

Agora, o Atlético-PR volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A próxima partida do time de Tiago Nunes será neste sábado (6), novamente na Arena da Baixada, contra o América-MG.

Com 33 pontos, o Atlético-PR está na 11ª colocação. Embora esteja mais perto da zona de rebaixamento -apenas quatro pontos à frente do Vitória-, a equipe rubro-negra pretende se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.