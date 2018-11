Atlético-PR vence Cruzeiro e entra momentaneamente no G-6 do Brasileirão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-PR venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite deste sábado (10), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e entrou no grupo de classificação para a Copa Libertadores da América. Marcelo Cirino e Raphael Veiga marcaram os gols da partida ocorrida na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Furacão assume a sexta posição, com 46 pontos, por conta da vitória obtida fora de seus domínios. O time fica à frente do Atlético-MG, que joga neste domingo contra o líder Palmeiras, do Santos, que enfrenta a Chapecoense na segunda-feira, e o próprio adversário. A Raposa, por sua vez, cai para a nona colocação, com o mesmo número de pontos do rival.

Na próxima rodada, os atletas de Tiago Nunes entram em campo contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. A Raposa recebe o Corinthians no Mineirão.

Bruno Guimarães fez excelente partida na noite deste sábado (10) na Arena da Baixada. O meio-campista se responsabilizou por anular a criação de jogadas do Cruzeiro, sobretudo o camisa 30 Thiago Neves. Carrapato na marcação, impediu que o craque cruzeirense chegasse ao setor ofensivo enquanto esteve em campo. Nos minutos iniciais, ele também encontro um belo lançamento para Marcelo Cirino estufar a rede do goleiro Fábio.

De volta à equipe titular do Cruzeiro, Raniel não convenceu em campo na noite deste sábado (10). O jovem atacante deixou a Arena da Baixada para a entrada de Rafael Sóbis no segundo tempo do confronto e completou uma seca enorme na temporada. São dez jogos sem balançar as redes. O último gol do jogador de 22 anos foi em 23 de setembro passado, quando a Raposa venceu o Santos por 2 a 1 no Mineirão. De lá para cá, ele passou em branco contra Palmeiras, Boca Juniors, Corinthians (duas vezes), Vasco, Chapecoense, Ceará, Paraná, América-MG e Atlético-PR.

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan (Diego Ferreira), Léo Pereira, Thiago Heleno e Renan Lodi; Wellington, Bruno Guimarães (Camacho), Raphael Veiga e Nikão; Marcelo Cirino (Rony) e Pablo.

T.: Tiago Nunes.

CRUZEIRO

Fábio; Edílson (Lucas Romero), Manoel, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho (Hernán Barcos), Thiago Neves e Arrascaeta; Raniel (Rafael Sóbis).

T.: Mano Menezes.

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

Cartão amarelo: Jonathan, Wellington, Léo Pereira, Bruno Guimarães (Atlético-PR); Henrique, Manoel, Ariel Cabral, Edilson, Lucas Romero, Rafael Sóbis, Arrascaeta (Cruzeiro)

Gols: Marcelo Cirino (Atlético-PR), aos 9 minutos do primeiro tempo, Raphael Veiga, (Atlético-PR), 21 minutos do segundo tempo.