Atlético-PR vence Flu novamente e aguarda colombiano na final da Sul-Americana

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Atlético-PR está na final da Copa Sul-Americana. A equipe rubro-negra confirmou a classificação ao vencer o Fluminense por 2 a 0 nesta quarta-feira (28), no Maracanã, repetindo o placar do jogo de ida das semifinais da competição.

A torcida do time carioca lotou o estádio, com cerca de 35 mil pagantes, mas foi frustrada logo aos 4min do primeiro tempo, com gol de Nikão para os visitantes. Na etapa complementar, Bruno Guimarães selou a vitória.

Os atleticanos aguardam agora o vencedor do duelo entre Santa Fé e Júnior de Barranquilla, ambos da Colômbia. Este último venceu o duelo de ida por 2 a 0, fora de casa. O jogo de volta ocorre nesta quinta-feira (29).

As finais da Sul-Americana devem ser disputadas nos dias 5 e 12 de dezembro.

Caso vença a competição, o Atlético estará garantido na próxima Taça Libertadores. A vaga ainda pode ser conquistada via Brasileiro, no qual a equipe é a sétima colocada, com 54 pontos, dois a menos que o Atlético-MG. No sábado (1º), visitará o Flamengo às 19h, pela última rodada.

Já o Fluminense se despede da temporada sob risco de rebaixamento. Com 42 pontos, na 14ª colocação, a equipe tricolor tem decisão contra o América-MG, que abre a zona da degola, com 40 pontos, no domingo (2), a partir das 17h, novamente no Maracanã.

FLUMINENSE

Júlio César, Paulo Ricardo (Léo), Gum (Dodi) e Digão; Jadson, Richard, Sornoza e Ayrton Lucas; Junior Dutra, Luciano e Marcos Jr. (Everaldo). T.: Marcelo Oliveira.

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Léo Pereira, Thiago Heleno e Renan Lodi; Bruno Guimarães, Lucho González (Wellington) e Raphael Veiga (Marcinho); Marcelo Cirino (Rony), Nikão e Pablo. T.: Tiago Nunes

Estádio: Maracanã, no Rio

Juiz: Julio Bascuñán (CHI)

Cartões amarelo: Gum (FLU)

Gols: Nikão (CAP), aos 4min do primeiro tempo; Bruno Guimarães (CAP), aos 9min do segundo tempo