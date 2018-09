Atlético-PR vence Fluminense e se afasta do Z-4

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-PR novamente fez valer a força de seu mando de campo e venceu o Fluminense por 3 a 1, neste domingo (16), na Arena da Baixada (PR). O duelo foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O segundo gol dos atleticanos, anotado por Pablo, foi o que mais chamou a atenção: o atacante só precisou completar para o fundo da rede após jogada ensaiada em cobrança de falta, aos 46min do primeiro tempo.

Raphael Veiga havia aberto o placar, e Léo Pereira anotou o terceiro do Atlético. Luciano descontou para os visitantes no início do segundo tempo.

Com o resultado, os paranaenses foram aos 30 pontos, cinco a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento, o Vasco. A equipe rubro-negra ainda encerrou série negativa de duas derrotas. Já os cariocas estacionaram com 31 pontos.

No meio da semana, ambas as equipes atuam pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Atlético-PR vai à Venezuela enfrentar o Caracas, na quarta (19), e o Fluminense encara o Deportivo Cuenca no Equador.

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington (Bruno Guimarães), Lucho González, Raphael Veiga (Guilherme); Marcinho (Marcelo Cirino), Nikão e Pablo. T.: Tiago Nunes

FLUMINENSE

Júlio César, Léo, Gum, Digão e Marlon; Richard, Jadson (Júnior Dutra), Dodi (Marcos Júnior) e Luciano, Everaldo e Kayke (Sornoza). T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Juiz: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Cartões amarelos: Wellington, Paulo André (CAP); Marlon, Léo (FLU)

Gols: Raphael Veiga (CAP), aos 17min, e Pablo (CAP), aos 46min do primeiro tempo; Luciano (FLU), aos 14min, e Léo Pereira (CAP), aos 25min do segundo tempo