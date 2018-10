Atlético-PR vira na Arena e mantém Botafogo ameaçado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durou pouco a alegria da torcida do Botafogo na noite deste sábado (27). Depois de ver o time abrir o placar com um gol de pênalti, o Atlético-PR reagiu na etapa final e virou a partida para 2 a 1, com Bergson e Pablo, um dos titulares que entraram para ajudar a equipe que foi a campo com os reservas já pensando no jogo de volta da Sul-Americana.

Com o resultado, o Atlético-PR alcança 43 pontos e encosta ainda mais no G-6, mantendo o sonho de alcançar a Libertadores também pelo Brasileiro. Já o Botafogo chega a cinco partidas sem vitórias na competição e fica ainda mais ameaçado, a apenas um ponto da zona de rebaixamento.

O Botafogo tem agora mais de uma semana até o próximo compromisso, marcado para o dia 4 de novembro, contra o Corinthians, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-PR volta as atenções para a Copa Sul-Americana; na quarta-feira (31), recebe o Bahia na Arena da Baixada para a segunda partida das quartas de final. No duelo de ida, triunfou por 1 a 0 na Fonte Nova.

Depois de bons momentos das duas equipes, o placar foi aberto na Arena da Baixada aos 29min, com um pênalti polêmico. Gilson roubou a bola no meio-campo e depois invadiu a área para ser derrubado por Bruno Guimarães.

O Atlético-PR reclamou de falta no início da jogada. Na cobrança, Brenner bateu com categoria e acabou com um jejum de seis meses; ele não balançava as redes desde 28 de abril, na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1 pela terceira rodada.

O time da casa precisou de dez minutos no segundo tempo para deixar tudo igual na Arena. Guilherme lançou, Rabello tentou cortar e a bola sobrou para Bergson, que, de primeira, acertou um lindo chute de dentro da área. O gol animou o Atlético-PR, que passou a buscar mais o ataque.

Depois de Nikão, foi a vez de Pablo, outro titular, ir a campo na segunda etapa. E deu certo. O atacante recebeu do próprio Nikão na direita e finalizou cruzado para virar a partida e se isolar na vice-artilharia do Campeonato Brasileiro, agora com 12 gols.