Atlético recebe 'time de paranaenses' na Arena neste sábado

Silvio Rauth Filho

Atlético Paranaense e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (dia 10) às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como curiosidade, o time mineiro vai entrar em campo com uma equipe repleta de jogadores ligados ao futebol paranaense. Dos 11 titulares, sete já atuaram na “Terra das Araucárias”. Sem contar com o técnico Mano Menezes, que comandou o Iraty em 2003.

Dos sete titulares do Cruzeiro para sábado, quatro começaram nas categorias de base de clubes paranaenses. O goleiro Fábio, 38 anos, iniciou no União Bandeirante, de Bandeirantes (PR). Mesmo jogando no Interior do Paraná, era titular da seleção brasileira sub-17 e sub-20. Em 1998, teve rápida passagem pelo Atlético-PR. Está no Cruzeiro desde 1999. O União Bandeirante encerrou suas atividades em 2006.

O meia Thiago Neves, curitibano de 33 anos, surgiu na base do Paraná Clube, onde atuou até 2005. O volante Henrique, londrinense de 33 anos, começou no Londrina. Defendeu o Tubarão até 2004. O zagueiro Manoel, 28 anos, é prata-da-casa do Atlético-PR, clube que atuou até 2014.

Já o lateral-esquerdo Egídio, 32 anos, teve uma passagem por empréstimo no Paraná Clube, em 2007, ano da Libertadores. Na época, ele pertencia ao Flamengo. Situação semelhante viveu o lateral-direito Edilson, 32 anos, que era jogador do Grêmio em 2011, quando foi emprestado ao Atlético-PR. O meia Robinho, 30 anos, nascido em Marialva (PR), jogou no Coritiba de 2012 a 2014.

LIBERTADORES

O técnico Tiago Nunes afirmou nessa sexta-feira (dia 9) que o Atlético também vai buscar a vaga para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. “A gente tem tratado cada jogo com a sua importância. A partir de agora, voltamos todas as nossas energias exclusivamente para o Brasileiro. Vamos pensar na Sul-Americana somente na semana do jogo. Temos condições matemáticas, estamos a três pontos de diferença para o sexto colocado. Vamos tentar a vaga para uma pré-Libertadores, pelo menos, via Brasileiro”, disse. O clube só volta a jogar pela Sul-Americana, na partida de volta da semifinal, em 28 de novembro, no Maracanã.

O Cruzeiro já está classificado para a LIbertadores, por ser campeão da Copa do Brasil. O desfalque do time nesse sábado será o zagueiro Dedé.

ESCALAÇÃO

Tiago Nunes não deu pistas sobre a escalação. A tendência é que não escale jogadores que apresentem alto nível de desgaste físico, não apenas para evitar lesões, mas também pela queda de rendimento técnico provocada pelo cansaço. Os desfalques são o zagueiro Paulo André, o volante Lucho González, o meia Bruno Nazário e o ponta Plata, todos em recuperação.

O técnico Tiago Nunes foi expulso contra o Internacional e terá que cumprir suspensão contra o Cruzeiro. No banco de reservas, durante o jogo, o time será comandado por Evandro Fornari, auxiliar-técnico.

ATLÉTICO x CRUZEIRO

Atlético: Santos (Felipe Alves); Jonathan (Diego Ferreira), Thiago Heleno (WandersoN), Léo Pereira (Zé Ivaldo) e Renan Lodi (Márcio Azevedo); Bruno Guimarães (Camacho) e Wellington (Rossetto); Marcelo Cirino (Rony), Raphael Veiga e Nikão (Marcinho); Pablo (Bergson). Técnico: Tiago Nunes

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Manoel, Léo e Egídio; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Raniel. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, sábado às 19 horas