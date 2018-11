Atlético terá que enfrentar um tabu e um jejum na quarta-feira 

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense terá que enfrentar dois “fantasmas” nesta quarta-feira (dia 14), na partida contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Um é o antigo “fantasma de São Januário”, um tabu histórico. O time paranaense nunca venceu a equipe carioca nesse estádio. Outro é um “fantasminha” recente: o jejum fora de casa na edição de 2018 da Série A.

Em 16 jogos como visitante no Brasileirão 2018, o Furacão ainda não venceu. Foram seis empates e dez derrotas. Nesse caso, porém, a preocupação do técnico Tiago Nunes é menor, já que a equipe vem demonstrando bom desempenho nas últimas partidas fora de casa. E não conseguiu melhores resultados em certos jogos (contra o Santos e o Internacional, por exemplo) por erros graves da arbitragem.

Já o tabu em São Januário assusta. Foram 19 partidas do Atlético contra o Vasco no local em toda história. E nenhuma vitória.

A única vitória como visitante do Furacão contra o Vasco foi em Volta Redonda, por 1 a 0, com gol do centroavante Ribamar, aproveitando cruzamento do volante Rossetto.

A ÚNICA VITÓRIA COMO VISITANTE

VASCO 0 x 1 ATLÉTICO-PR

Brasileirão 2017, 17ª rodada, 31 de julho

Vasco: Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Jomar e Ramon (Henrique); Jean, Bruno Paulista e Guilherme Costa (Thalles), Mateus Vital e Paulinho (Manga Escobar); Paulo Vitor. Técnico: Milton Mendes

Atlético: Weverton; Cascardo, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Pavez, Rossetto, Nikão (Ederson), Lucho (Lucas Fernandes) e Pablo; Ribamar (Gedoz). Técnico: Fabiano Soares

Gol: Ribamar (15-2º, cruzamento de Rossetto)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

HISTÓRIA

Até mesmo times históricos do Atlético fracassaram em São Januário. O campeão brasileiro de 2001, por exemplo, perdeu por 4 a 0 para o Vasco, com gols de Euller (dois), Juninho Paulista e Fabiano Eller. Em 2004, o time de Levir Culpi chegou com chances de título ao estádio carioca, na penúltima rodada do Brasileirão, mas perdeu por 1 a 0, com gol do centroavante Anderson, aproveitando cruzamento do meia Petkovic. O resultado praticamente colocou o troféu nas mãos do Santos. O vice-campeão da Libertadores de 2005 também perdeu lá – foi pelo placar de 2 a 1, pela 36ª rodada do Brasileirão daquele ano.