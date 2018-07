Atlético troca três jogadores na lista de inscritos para a Copa Sul-Americana

Redação Bem Paraná

O Atlético encara o Peñarol (Uruguai), nesta quinta-feira (26), pela partida de ida da segunda fase da Conmebol Sul-Americana. Como permite o regulamento da competição, o Furacão fará a troca de três jogadores inscritos para esta fase.

Para os duelos diante dos uruguaios, o Clube terá à disposição o goleiro Lucas Macanhan, o meia-atacante Bruno Nazário e o atacante Marcelo Cirino. Eles entrarão nas vagas do goleiro Léo, do volante Esteban Pavez e do meia-atacante Felipe Gedoz. Esses três jogadores foram negociados pelo clube.

Lista

Os jogadores inscritos pelo Atlético na Copa Sul-Americana, com os respectivos números:

1) Santos

2) Jonathan

3) Lucho González

4) Thiago Heleno

5) Pablo

6) Renan Lodi

7) Raphael Veiga

8) Bruno Nazário

10) Marcelo Cirino

11) Nikão

12) Felipe Alves

13) Paulo André

14) Léo Pereira

15) Camacho

16) Bruno Guimarães

17) Guilherme

19) Matheus Anjos

20) Matheus Rossetto

22) Marcinho

24) Demethryus

25) Wanderson

27) José Ivaldo

28) Yago

29) Lucas Macanhan

30) Bergson