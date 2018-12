Atlético vai para final na Colômbia com festa e de olho em detalhes

Redação Bem Paraná

O Atlético embarcou nesta segunda-feira (3) para a Colômbia, onde nesta quarta-feira (5) disputa a final da Copa Sul-Americana contra o Júnior de Barranquilla. Dentro do grupo, há uma preocupação com detalhes. Fora dele, houve festa.

No embarque no aeroporto Afonso Pena, na Grande Curitiba, a delegação do Atlético foi recebida com festa pelos torcedores. O elenco viajou em voo fretado de Curitiba para Manaus, no Amazonas, para abastecimento. Depois, seguirá a Barranquilla, na Colômbia. A previsão é de desembarque na madrugada desta terça (4), pelo horário de Brasília.

O técnico do Atlético, Tiago Nunes, relacionou 22 jogadores para a viagem. De acordo com o regulamento da competição, somente 18 estarão disponíveis na partida. O jogo de quarta será às 22h45 (horário de Brasília). A partida de volta acontece no dia 12 de dezembro, na Arena da Baixada, às 21h45.

Detalhes

Para o meia Lucho Gonzalez, o mais experiente do grupo, uma final desse porte se decide em detalhes. “Este confronto será dificílimo. Assim como nós tivemos méritos para chegar até a final, o Junior também teve”, afirmou ele. “Temos que respeitar, porque é um adversário muito bom e uma final se ganha em detalhes. Temos que seguir focados”.

O meio-campista ressaltou ainda que o time tem se dado bem jogando fora de casa. “Nosso grupo está muito bem preparado psicologicamente para jogar em qualquer estádio, inclusive os atletas mais jovens”, disse ele. “Demonstramos isso nos confrontos da Sul-Americana fora de casa e também no Campeonato Brasileiro”. Nos dois últimos jogos fora de casa pelo Brasileirão, o Atlético derrotou Vitória e Flamengo. Na Sul-Americana, o time soma quatro vitórias (Penãrol-URU, Caracas-VEM, Bahia e Fluminense) e apenas uma derrota (Newell’s-ARG).

Números

O técnico Tiago Nunes usou números para alertar sobre a dificuldade de se enfrentar o Junior em Barranquilla. Segundo ele, o time colombiano fez 9 jogos internacionais em casa neste ano, incluindo a Libertadores – o time caiu no grupo de Palmeiras e Boca Juniors, que foram semifinalistas da competição. Dos jogos em casa, o Junior venceu sete, empatou 1, perdeu 1, marcou 12 gols e sofreu 5. “Eles têm muita foça dentro de casa, procuram propor o jogo’, disse Nunes. “A gente vai ter capacidade de jogar pressionado para conseguir superá-los e tentar trazer vantagem importante para o jogo de volta”.

Quem viajou:

Goleiros: Felipe Alves, Santos

Laterais: Diego Ferreira, Jonathan, Márcio Azevedo, Renan Lodi

Zagueiros: Léo Pereira, Paulo André, Thiago Heleno, Wanderson

Volantes: Bruno Guimarães, Lucho Gonzalez, Matheus Rossetto, Wellington

Meias: Gabriel Baralhas, Marcinho, Nikão, Raphael Veiga, Rony

Atacantes: Bergson, Marcelo Cirino, Pablo