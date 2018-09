Atlético vence com gols de dupla dinâmica e amplia jejuns do Paraná Clube

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense venceu por 3 a 0 o Paraná Clube, nesse domingo (dia 23) à tarde, na Arena da Baixada, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram do meia Raphael Veiga, do atacante Pablo e o ponta Marcelo Cirino. Com o resultado, o time rubro-negro ficou em 9º lugar, com 33 pontos. A equipe tricolor está em último lugar, na lanterna, com 16 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O resultado ampliou uma série de jejuns do Paraná. A equipe completou 12 partidas seguidas sem vencer. O técnico Claudinei Oliveira segue sem vitórias pelo clube em 2018. O time ainda não venceu como visitante no Brasileirão 2018. A equipe não vence o rival rubro-negro na Arena da Baixada desde 2008 – foram oito jogos e oito derrotas no local desde então.

Enquanto isso, o Atlético chegou à oitava vitória consecutiva na Arena, contando todas as competições.

Torcida do Atlético na Arena da Baixada - Foto: Geraldo Bubniak

DUPLA DINÂMICA

O jogo consagrou novamente a “dupla dinâmica” da Era Tiago Nunes. Dos 32 gols da equipe com o novo técnico, 24 tiveram a participação direta de Pablo ou Veiga, seja com a finalização ou com a assistência. Ou seja, a dupla esteve em 75% dos gols do time nesse período.

Pablo é o artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols em 36 partidas, e também no Brasileirão, com 10 gols. No geral, ele assumiu a vice-artilharia da primeria divisão, empatado com Ricardo Oliveira (Atlético-MG) e Pedro (Fluminense). Só fica atrás de Gabibol (Santos).

Raphael Veiga chegou a sete gols no ano – dois na Sul-Americana e cinco no Brasileirão – em 33 jogos disputados.

RETROSPECTO

O retrospecto histórico do clássico segue com domínio do Atlético, que já venceu o rival 38 vezes. Foram 29 empates e 27 vitórias do Paraná nesse confronto.

TÉCNICOS

O técnico Tiago Nunes soma agora dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas no comando do time principal do Atlético.

No Paraná, o técnico Claudinei ainda não venceu em oito jogos – tem seis derrotas e dois empates.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO

O técnico Tiago Nunes decidiu não escalar três titulares: o zagueiro Léo Pereira, o volante Lucho González e o ponta Marcinho, todos por desgaste físico. O zagueiro Paulo André estava suspenso por cartões amarelos. As novidades foram Thiago Heleno e Zé Ivaldo na zaga, além de Marcelo Cirino na ponta e Bruno Guimarães no meio-campo. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre. Outras baixas eram Bruno Nazário e Plata, lesionados.

ESCALAÇÃO DO PARANÁ

Os laterais Igor e Júnior, o meia Biteco e o atacante CArlos, lesionados, eram os desfalques do Paraná. O esquema tático foi o 4-2-3-1. A linha de três meias tinha Caio Henrique (direita), Silvinho (esquerda) e Nadson (centro).

PRIMEIRO TEMPO

O início teve domínio do Atlético, que era razoável na marcação e tinha facilidade para chegar ao ataque. O time sabia explorar os avanços dos laterais e apostava na inversão de jogo: começava na esquerda, por exemplo, e trocava a jogada para a direita rapidamente, com uma bola longa. E a estratégia rendeu gol já aos 8 minutos. Jonathan recebeu a inversão e teve liberdade para cruzar. Ele encontrou Veiga na primeira trave. O meia chutou e fez 1 a 0. O Paraná levava perigo quando conseguia roubar a bola no campo de ataque. Dessa forma, criou três boas jogadas e equilibrou o jogo. No entanto, aos 33, a forte jogada pela lateral voltou a funcionar no Furacão. Renan Lodi cruzou da esquerda e Pablo cabeceou no canto.

SUBSTITUIÇÕES

Aos 37 minutos do 1º tempo, Jonathan saiu lesionado. Entrou Diego Ferreira. No intervalo, saiu Caio Henrique e entrou o ponta Deivid. As equipes não mudaram o esquema tático.

SEGUNDO TEMPO

O ritmo reduziu na segunda etapa. O Paraná até tentou pressionar mais a saída de bola e levou perigo em alguns momentos, mas pouco incomodou. O Atlético não teve o mesmo ímpeto do primeiro tempo e, mesmo assim, criou as melhores jogadas. Nos 15 minutos finais, o Tricolor partiu para o “abafa” e incomodou, mas deixou muito espaço para o contra-ataque. O Furacão teve duas chances para ampliar, mas desperdiçou. O último gol do jogo só veio aos 43. Marcinho cruzou e Cirino, de cabeça, definiu o placar.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Atlético somou 15 finalizações (8 certas), 58% de posse de bola, 84% de eficiência nos passes e 6 escanteios. O Paraná arrematou 10 vezes (2 certas) e teve 42% de posse de bola, 81% de eficiência nos passes e 3 escanteios. Os dados são do Whoscored.

ATLÉTICO 3 x 0 PARANÁ

Atlético: Santos; Jonathan (Diego Ferreira), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Renan Lodi; Wellington e Bruno Guimarães; Nikão (Marcinho), Raphael Veiga e Marcelo Cirino; Pablo (Rony). Técnico: Tiago Nunes

Paraná: Richard; Wesley Dias (Jhony Douglas), René Santos, Rayan e Mansur; Leandro Vilela e Alex Santana; Caio Henrique (Deivid), Nadson e Silvinho (Maicosuel); Ortigoza. Técnico: Claudinei Oliveira

Gols: Raphael Veiga (8-1º), Pablo (33-1º) e Marcelo Cirino (43-2º)

Cartões amarelos: Caio Henrique, René Santos, Rayan (P)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Público: 15.831 total

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

5 – Raphael Veiga chuta de fora da área. A bola passa perto, ao lado.

7 – Após escanteio, a bola toca no braço de Wellington, na área. O Paraná pede pênalti.

8 – Gol do Atlético. Jonathan cruza da direita. Na primeira trave, Veiga salta e chuta no canto.

11 – Falta perto da área. Nadson bate no ângulo. Santos espalma.

13 – Jonathan cruza. Cirino domina na área e tenta o drible, mas a René Santos tira.

16 – Vilela rouba a bola e aciona Nadson, que finta um e chuta da meia-lua. A bola passa perto.

25 – A bola bate na barriga de Caio Henrique na área. O Atlético pede pênalti.

29 – Zé Ivaldo cai na área ao disputar com Vilela e pede pênalti.

33 – Gol do Atlético. Renan Lodi cruza da esquerda e Pablo cabeceia no canto.

Segundo tempo

3 – Boa troca de passes. Veiga recebe perto da área e chuta. Richard defende.

17 – Wellington rouba a bola e arma o contra-ataque. Nikão invade a área e chuta perto, ao lado.

20 – Silvinho rola para Nadson, que chuta da meia-lua. Thiago Heleno bloqueia.

26 – Deivid cruza na medida. Ortigoza, na cara do gol, chuta sobre o gol.

33 – Contra-ataque. Veiga lança. Rony invade a área e chuta cruzado. Richard espalma.

37 – Diego Ferreira cruza da direita. Cirino sobe livre e cabeceia perto, sobre o gol.

40 – Boa troca de passes. Alex Santana recebe na meia-lua e solta a bomba. Santos espalma.

41 – Diego Ferreira chuta de longe. Richard espalma no ângulo.

43 – Gol do Atlético. Marcinho cruza rasteiro, da direita. Cirino entra livre, mergulha e marca de cabeça.