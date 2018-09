Atlético vence o Flu e chega à sétima vitória seguida na Arena da Baixada

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense venceu por 3 a 1 o Fluminense, nesse domingo (dia 16) à tarde, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols do atacante Pablo, do meia Raphael Veiga e do zagueiro Léo Pereira. Com o resultado, o time paranaense ficou em 11º lugar, com 30 pontos. A equipe carioca está na 9ª colocação, com 31 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O resultado interrompeu uma sequência de três derrotas do Atlético – todas fora de casa. Na Arena da Baixada, essa foi a sétima vitória seguida do time paranaense – uma pela Copa Sul-Americana e seis pelo Brasileirão.

No Brasileirão 2018, o Furacão é o sétimo melhor mandante, com oito vitórias, um empate e três derrotas.

Pablo e Veiga - Foto: Geraldo Bubniak

ARTILHEIROS

O atacante Pablo é o artilheiro do Atlético no Brasileirão, com nove gols em 24 jogos. E aparece em 4º na artilharia geral da competição, empatado com Roger Guedes (Atlético-MG). Pablo também lidera a artilharia do clube no total da temporada, com 12 gols em 34 partidas. O meia Raphael Veiga tem quatro gols no ano, todos no Brasileirão. É o vice-artilheiro do time na competição. O zagueiro Léo Pereira agora tem quatro gols em 2018 – um no Brasileirão.

TÉCNICO

O técnico Tiago Nunes soma agora oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas no comando do time principal do Atlético.

ESCALAÇÃO

No Atlético, a baixa era Bruno Nazário, contundido. As novidades eram Thiago Heleno no banco e Paulo André como titular. Recuperado de lesão, Marcelo Cirino iniciou no banco. O esquema tático foi o mesmo 4-2-3-1 de sempre. Os desfalques do Flu eram Ayrton Lucas, Gilberto, De Amores, Marquinhos Calazans, Felipe e Pedro. O time carioca também usou o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O início teve domínio do Atlético, que tinha facilidades para avançar até o terço final. A partir dali, porém, encontrava uma muralha defensiva de oito jogadores. O Flu ficava bem recuado e esperava uma falha para contra-atacar. O time da casa precisava de algo especial para quebrar a marcação adversário. Esse algo especial saiu dos pés de Lucho González, que acertou belo lançamento aos 18 minutos. Nikão saiu na cara do gol, mas escorregou. Gum bobeou e Veiga aproveitou: 1 a 0. Depois do gol, o time carioca saiu mais para o jogo, mas só criou chances mesmo em falhas graves do Atlético. E foram duas: um passe errado de Léo Pereira e uma lambança de Santos com os pés. Aos 46, o Furacão fez 2 a 0, em jogada ensaiada de falta, finalizada por Pablo.

COMEÇO DO SEGUNDO TEMPO

O início do segundo tempo teve domínio do Atlético, com pressão alta e três boas jogadas ofensivas. A partir dos 10 minutos, porém, o Flu reagiu e passou a incomodar. Aos 14, diminuiu para 2 a 1, em escanteio “curto”. Sornoza rolou para Everaldo, que cruzou na cabeça de Luciano. A imagem da TV mostra que o jogador estava impedido. No entanto, é um lance de difícil visualização.

MUDANÇAS E O TERCEIRO GOL

Aos 20 minutos do segundo tempo, a primeira troca no Atlético: saiu Marcinho e entrou Marcelo Cirino. Um ponta por outro. O esquema seguiu o mesmo. O jogo equilibrou de novo e o Atlético fez 3 a 1 aos 25 minutos. Veiga cobrou escanteio e Léo Pereira cabeceou no ângulo. A imagem da TV mostra que a bola saiu pela linha de fundo antes de chegar a Léo Pereira. Ou seja, gol irregular. O árbitro não viu e validou. Aos 28, troca de volantes: saiu Wellington e entrou Bruno Guimarães. O Flu ficou mais ofensivo nos minutos finais, mas não conseguiu controlar o jogo.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Atlético-PR somou 14 finalizações (8 certas e 1 na trave), 49% de posse de bola, 86% de eficiência nos passes e 4 escanteios. O Flu arrematou 10 vezes (3 certas) e teve 51% de posse de bola, 84% de eficiência nos passes e 3 escanteios. Os dados são do WhoScored.

ATLÉTICO-PR 3 x 1 FLUMINENSE

ATLÉTICO-PR: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington (Bruno Guimarães) e Lucho González; Marcinho (Marcelo Cirino), Raphael Veiga (Guilherme) e Nikão; Pablo. Técnico: Tiago Nunes

FLUMINENSE: Júlio César, Léo, Gum, Digão e Marlon; Richard e Jadson (Junior Dutra); Dodi (Marcos Junior), Luciano e Everaldo; Kayke (Sornoza). Técnico: Marcelo Oliveira

Gols: Raphael Veiga (18-1º), Pablo (46-1º), Luciano (14-2º), Léo Pereira (25-2º)

Cartões amarelos: Wellington, Paulo André (A). Marlon, Léo (F).

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Público: 10.343 total

Estádio: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

10 – Falta. Veiga cruza. A zaga tira. Wellington pega rebote fora da área e chuta para fora.

12 – Lucho rola para Veiga, que chuta ao lado.

16 – Léo Pereira erra passe. Everaldo arma contra-ataque. Marlon chuta cruzado. A bola passa perto.

18 – Gol do Atlético. Lucho lança e coloca Nikão na cara do gol. Ele domina, mas escorrega. Gum não consegue tirar. Veiga aproveita a sobra e fuzila.

24 – Marcinho tabela com Pablo e sai na cara do gol. Ele chuta e o goleiro abafa.

29 – Kayke chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

30 – Santos tenta driblar o atacante na área, perde a bola e Luciano chuta. Santos defende.

36 – Contra-ataque. Kayke invade a área e chuta cruzado. Santos espalma.

44 – Falta perto da área. Dodi cruza. Gum desvia. Santos salva.

46 – Gol do Atlético. Falta perto da área. Jogada ensaiada. Veiga enfia para Jonathan, que cruza rasteiro. Pablo finaliza livre, na pequena área.

Segundo tempo

2 – Marcinho lança. Nikão sai nas costas da defesa. O goleiro corta. Veiga rouba do goleiro e chuta por cobertura, sobre dois zagueiros. A bola bate no travessão.

11 – Pablo pega rebote na área e chuta sobre o gol.

13 – Luciano chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

14 – Gol do Flu. Escanteio. Sornoza rola para Everaldo, no bico da área. Ele cruza e Luciano, livre na área, marca de cabeça.

25 – Gol do Atlético. Escanteio. Veiga cruza. Léo Pereira cabeceia no ângulo.

29 – Pablo rouba a bola no ataque. Veiga toca para Nikão, na área. Ele chuta e o goleiro salva.

31 – Everaldo cruza. Junior Dutra cabeceia sobre o gol.

41 – Cirino chuta de fora da área. O goleiro segura.

44 – Nikão chuta de fora da área. O goleiro espalma.

46 – Santos erra na reposição. Sornoza fica livre e chuta. A bola passa perto.