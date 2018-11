Atlético x Corinthians marca o duelo do vice-líder contra o quarto pior do returno

Silvio Rauth Filho

Atlético Paranaense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (dia 21) às 21h45, na Arena da Baixada, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o duelo do vice-líder do returno, o Furacão, contra o quarto pior dessa 'segunda metade' da competição, o Timão.

No segundo turno, o time paranaense somou nove vitórias, dois empates e cinco derrotas. Nesse período, só fica atrás do Palmeiras, que teve 11 vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. Nessas mesmas 16 rodadas, o Corinthians é o quarto pior, com quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas.

A má fase do time paulista apresentou até um risco de rebaixamento, mas hoje ele fica abaixo de 0,01%, segundo o site Chancedegol. Enquanto isso, a boa fase do Atlético colocou a equipe perto de uma vaga na Copa Libertadores. Hoje o time paranaense tem 29% de terminar dentro do G6, segundo o mesmo site.

O Furacão está hoje em sétimo lugar, com 50 pontos, três pontos abaixo do G6. O Corinthians é o 12º colocado, com 43 pontos.

TÉCNICOS

As fases dos dois times têm forte relação com os técnicos. Com Tiago Nunes, o Atlético somou 41 pontos em 23 jogos no Brasileirão 2018 – 59,4% de aproveitamento dos pontos disputados. Entre os 32 treinadores que trabalharam na edição 2018, ele tem o quinto melhor desempenho, abaixo apenas de Felipão (Palmeiras), Dorival Junior (Flamengo), Jardine (São Paulo) e Hellmann (Inter).

No Corinthians, Jair Ventura somou 13 pontos em 12 jogos – 36% de aproveitamento. Ele fica em 24º lugar entre os 32 treinadores da edição 2018.

ESCALAÇÕES

O Corinthians não terá o atacante Romero, que está com a seleção paraguaia. O Atlético não conta com os volantes Camacho e Bruno Guimarães.

ATLÉTICO x CORINTHIANS

Atlético: Santos; Jonathan, Thiago Heleno (Wanderson), Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington e Lucho González; Marcelo Cirino (Marcinho), Raphael Veiga (Rossetto) e Nikão (Rony); Pablo (Bergson). Técnico: Tiago Nunes

Corinthians: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Thiaguinho; Mateus Vital, Jadson e Pedrinho; Danilo. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Local: Arena da Baixada, quarta-feira às 21h45