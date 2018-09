Ato contra a intolerância religiosa reúne centenas de pessoas no Centro de Curitiba

Ana Ehlert

Um ato contra a intolerância religiosa reuniu algumas centenas de pessoas na Praça Tiradentes, no Centro de Curitiba, no começo da tarde deste domingo, 16.

O movimento, organizado pela rede social, até sábado (15), contava com a confirmação de 2.400 pessoas. Outras 5.400 demonstraram interesse,"Vamos mostrar que somos todos iguais independente de nossas crenças. Umbanda, Candomblé, Católico, Evangélico, Hare Kishna, Islamismo, Espírita, Budista, Hinduísmo, Judaísmo, Mórmon, Maçom, Rosa Cruz, Positivismo, entre outras", dizem os organizadores do evento.

Segundo eles, a idéia do ato vem dos ataques dos quais as religiões de origem africana tem sido alvo há anos. Ainda de acordo com a organização, nos últimos anos, em que tem ocorrido um aumento da intolerância, os terreiros vem sendo alvo constante de violênciam com o depredação e ameaça aos irmãos do Santo.