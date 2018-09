Ato em Curitiba, nesta sexta-feira, pede a descriminalização do aborto

Rodolfo Luis Kowalski

Após receber em 15 de setembro um ato organizado pelas igrejas católicas e evangélicas contra o aborto, Curitiba receberá nesta sexta-feira (28) uma manifestação em favor da descriminalização do procedimento cirúrgico. O ato, organizado pela Frente Feminista de Curitiba, marca o dia Latino-Americano e Caribenho de Luta pela Descriminalização do Aborto.

A manifestação terá início às 16h30, com concentração em frente ao prédio histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade, onde ocorrerá uma oficina de cartazes, pintura corporal e aulão de dança. Na sequência, haverá ainda apresentação de dança moderna e debate/aula sobre o aborto legal, com o ato tendo início, oficialmente, às 18h40 a apresentações artísticas que adentrarão a noite curitibana.

No Facebook, mais de 700 pessoas haviam confirmado presença até ontem e outras 2,9 mil demonstraram interesse em participar pela página do evento. O ato busca marcar posicionamento diante do processo que pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) a legalização do aborto até 12 semanas de gestação. O ato das igrejas reuniu milhares de pessoas.