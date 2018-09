Ato em Washington reúne em torno de 15 pessoas contra Bolsonaro

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Um grupo de pouco mais de 15 pessoas se reuniu neste sábado (29) em Washington para protestar contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro.

O Lincoln Memorial, monumento em homenagem a Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos morto em 1865, foi o ponto de encontro dos manifestantes.

Seguravam cartazes com os dizeres "Ele não" e "Todas as pessoas merecem respeito no Brasil".

A estudante mineira Nádia Campos, 29, foi uma das organizadoras do ato. Ela vive há dois anos na cidade de Baltimore, a cerca de 60 km da capital americana.

"Fiz o protesto por casa da simbologia", disse ela. "Lutamos por liberdade, seja das mulheres, dos negros, dos LGBTs, sem ter medo dos que se opõem a esse direito."

A advogada Karine Garcia, 31, foi uma das participantes. Ela conta que, apesar de ser criticada por morar nos Estados e se envolver em questões do Brasil, não podia deixar de levantar a voz contra o candidato.

"Ele tem ideias vazias, prega ódio, diz que mulheres devem ganhar menos. Não podemos ter um presidente assim", diz.

"Entendo que a situação no Brasil é difícil, mas acredito que ele não é a solução para construir um país melhor. Não é com ele que os brasileiros terão uma Europa ou os Estados Unidos."

O evento reuniu menos pessoas do que o esperado: em torno de 40 haviam confirmado presença em uma rede social. Durou em torno de duas horas.

As mulheres contam que pretendem realizar novos atos na capital americana caso ele vá para o segundo turno. "Precisamos de um presidente que represente todas nós", diz Campos.