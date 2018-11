Ato no Rio distribui mil placas com o nome de Marielle Franco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mil placas em homenagem a vereadora do PSOL Marielle Franco, assassinada há exatos sete meses, foram distribuídas durante ato na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (14).

A homenagem é uma reação a Rodrigo Amorim (PSL), então candidato a deputado estadual, que rasgou a placa com o nome da vereadora, que foi colocada sobre a da Praça Floriano, nome oficial da Cinelândia, onde fica a Câmara dos Vereadores. Ele se elegeu como o mais votado no estado, com 140 mil votos.

Marielle Franco foi assassinada a tiros em março de 2018, num crime ainda não esclarecido. As principais linhas de investigação apontam para o envolvimento de milicianos e policiais, mas a autoria e os mandantes ainda não foram identificados.