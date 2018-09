Ator abrirá ocorrência contra Asia Argento, líder do MeToo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator americano Jimmy Bennett vai abrir ocorrência policial contra a atriz italiana Asia Argento, em Los Angeles, segundo informações do site TMZ.

Bennett, que hoje tem 22 anos, afirma ter sido vítima de abuso pela atriz, em 2013, quando ele tinha 17 anos.

De acordo com o site, o ator estava em dúvida quanto à denúncia, mas decidiu abrir ocorrência após o advogado da atriz ter feito declarações públicas sobre o "passado infeliz de Bennett, sua carreira inexpressiva" e "sua busca desesperada por dinheiro".

Em agosto, o jornal New York Times revelou que Argento fez um acordo com Bennett para que ele não a denunciasse e pelo qual o ator receberia US$ 380 mil (cerca de R$ 1,5 milhão).

Na última terça, Argento soltou um comunicado dizendo que foi ela, e não ele, a vítima.

Argento é uma das atrizes que acusou o produtor Harvey Weinstein de estupro. Ela tem sido uma das vozes mais ativas do movimento MeToo.