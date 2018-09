Ator americano Burt Reynolds morre de parada cardíaca aos 82 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por filmes como "Agarra-me Se Puderes" (1977) e indicado ao Oscar de ator coadjuvante pelo papel de diretor de filmes pornô no longa "Boogie Nights" (1997), Burt Reynolds morreu nesta quinta (6), em um hospital da Florida. O ator americano tinha 82 anos e sofreu uma parada cardíaca. Reynolds deixa um filho, Quinton.

Sex-symbol hollywoodiano dos anos 70 e 80, o ator eternizou seu bigode e sua postura de machão em filmes como "Amargo Pesadelo" (1972) e "Quem Não Corre, Voa" (1981).

Reynolds estava no meio das filmagens do próximo longa de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", ao lado de Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Ele também estará na comédia "Defining Moments", a ser lançada em dezembro.