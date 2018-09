Ator André Gonçalves é preso por desacato a policiais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - André Gonçalves, 42, foi preso na madrugada desta terça-feira (25), no Rio de Janeiro. O ator, que interpreta Barrabás da novela "Jesus" e é marido de Danielle Winits, foi acusado por desacato e ameaça a policiais militares.

Gonçalves teria entrado em uma confusão por volta das 1h15 em um bar no Leblon, foi preso na 14ª Delegacia de Polícia, no mesmo bairro, e liberado algumas horas depois, de acordo com a delegada titular da DP, Monique Vidal.

No boletim de ocorrência, consta que André estava alterado e discutia por se recusar a pagar uma conta de R$ 200, chegando a chutar um veículo estacionado. Policiais que passavam nas redondezas perceberam o movimento e foram tratar o caso.

O ator teria chamado os policiais de "merda" e "vacilões", além de ter feito uma ameaça: "Quando forem para a pista, vou matar vocês". Ele teria confirmado que ingeriu bebidas alcoólicas, mas disse que pagou a conta e que os policiais agiram de maneira agressiva.