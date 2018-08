Ator da série 'The Flash' mostra novo uniforme após rebater críticas sobre sua magreza

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Grant Gustin, 28, que interpreta o super-herói Barry Allen, na série "The Flash", divulgou em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (10), uma foto do novo uniforme de seu personagem, após polêmica em torno de uma imagem vazada no início da semana.

"Me autorizaram a mostrar um pouquinho pra vocês. Tirei essa foto na noite passada durante as filmagens. Eu realmente amo esse uniforme", afirmou o ator em sua conta no Instagram, ao lado de uma imagem dele com hematomas no rosto.

A publicação acontece dois dias depois de Gustin se manifestar, também pelo Instagram, para rebater críticas ao uniforme e ao seu corpo, apontado como muito magro por alguns internautas. A polêmica aconteceu após o vazamento de uma imagem da quinta temporada da série, prevista para outubro.

"É uma foto terrível, que eu não sabia que estava sendo tirada, muito menos postada (...) Amo o uniforme que foi feito para mim e acho que todos, quando o virem completo, vão adorar também. Algumas coisas foram ajustadas desde quando essa foto vazada foi tirada e mais coisas continuarão a ser ajustadas", disse.

Gustin, no entanto, afirmou que ficou realmente irritado com os comentários feitos em relação ao sua magreza. "Percorri minha própria jornada de aceitação [de seu corpo]. Faço o meu melhor para me manter em forma e aumentar de tamanho o máximo que posso. Sou naturalmente magro e meu apetite é influenciado pelo stress."

"Estou feliz com o meu corpo e com quem eu sou, e outros jovens com corpos parecidos ou mais magros do que o meu deveriam ser capazes de sentir o mesmo. Não apenas isso, mas deveriam sentir que podem ser super-heróis na TV, num filme ou em qualquer outro lugar um dia", completa.