Ator de 'Chiquititas' troca carreira nas telas por funk comportado como MC Jottapê

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Pedro Correia de Carvalho tem apenas 18 anos, mas um longo currículo no mundo artístico. Aos três meses, estreou na TV em um comercial, protagonizou o filme "O Menino da Porteira", aos nove anos, ao lado do sertanejo Daniel, atuou em novelas como "Avenida Brasil" (Globo, 2012) e "Chiquititas" (SBT, 2013-2015) e hoje escreve suas próprias músicas como MC Jottapê.

A transição da carreira de ator para a música veio naturalmente, conta JottaPê. "Na época que fazia o Janjão, em 'Chiquititas', comecei a fazer encontros com as fãs. Nesses eventos, eu sempre cantava as músicas que compunha. Quando percebi que elas gostavam, decidi investir na carreira musical."

Nascido em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Jottapê mora com os pais em São Paulo. Seu primeiro papel foi aos três anos, no filme "Acquária" com a dupla Sandy & Junior. Nas novelas, foi ainda o Joãozinho de "Uma Rosa Com Amor" (SBT, 2009), além do Jerônimo, de "Avenida Brasil".

Foi em 2014, quando ainda estava em "Chiquititas", que veio o primeiro single, "Rolé", ainda como MC Pedrinho. No ano seguinte, cantou "Fiquei Sabendo" já como MC Jottapê (a alcunha de MC Pedrinho ficou para o funkeiro Pedro Tempster, 16, conhecido pela faixa "Dom Dom Dom").

Em 2017, foi oficialmente contratado pela KondZilla, uma das maiores produtoras de funk do país, e desde então lançou singles como "Chamando no Grau", em parceria com o MC Dede e quase 10 milhões de visualizações no YouTube, e "Ela é maravilhosa", com 5 milhões de cliques.

"Até hoje sou eu quem escrevo todas as minhas músicas." A inspiração? "Depende do momento, às vezes algo que eu vejo na rua, às vezes algo que eu estou sentindo."

Amor, sedução e balada são os principais temas frequentes de seus singles, que incluem ainda títulos como "Elas já estão prontas" e "Rebola e joga". As letras são mais comportadas que as de seus colegas funkeiros de KondZilla: não têm palavrões ou referências a bebidas.

Ele próprio diz não ser muito adepto das baladas ("Vou mais para fazer show"), em boa parte porque namora, há três anos, a modelo e youtuber Ana Paula Souza, 17. Ela, diz Jottapê, já se acostumou com o assédio das fãs, que só aumentou desde os tempos de "Chiquititas".

O seu mais recente single é "Modo Avião", que escreveu a pedido da marca de balas Tic Tac e já atinge quase 7 milhões de visualizações no YouTube. "Havia essa proposta de se desconectar, poder curtir mais a vida. As pessoas ficam muito no celular. Por isso ela chama Modo Avião", explica Jottapê, que conta com 1,1 milhão de seguidores no Instagram.

Para o futuro, o jovem funkeiro diz já ter muitas músicas gravadas e alguns clipes em produção. Nada ainda com data prevista de divulgação. Já a carreira de ator ficou no passado. "Meu foco agora é a música, mas se surgir algum convite estou de portas abertas."