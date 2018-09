Ator de 'Gabriela', João Paulo Adour é encontrado morto na sua casa, no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator João Paulo Adour foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (4), em seu apartamento, no Rio, aos 78 anos.

Segundo informações do G1, vizinhos estranharam o silêncio e entraram no apartamento. A PM foi acionada e encontrou o local revirado.

Adour nasceu em 1944 no Rio de Janeiro e participou de filmes como "Cara a Cara" (1967), de Júlio Bressane, e em "As Sete Faces de um Cafajeste", (1968) de Jece Valadão. Na Globo, fez parte do elenco das novelas "Selva de Pedra", "Gabriela", "O Bem-Amado" e "As Três Marias"