Ator de Harry Potter, Rupert Grint confessa que só assistiu ao 1º filme da saga neste ano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rupert Grint, 30, que interpreta o personagem Rony Weasley nos filmes de "Harry Potter", confessou em vídeo que só assistiu ao primeiro filme da saga, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", nos últimos dias.

"Eu assisti pela primeira vez nesta semana também", disse ele, respondendo a uma fã que afirmou ter passado a semana inteira assistindo aos filmes da série.

Surpresa, a garota questionou a veracidade da afirmação e Grint confirmou, explicando que nunca gostou de se ver nas telas. "Não [assisti] ao primeiro filme. Eu provavelmente só assisti a pedaços dele [antes]."

Grint participava de uma brincadeira do BuzzFeed com fãs, na qual perdia o primeiro que piscasse. Como os participantes tiravam a venda dos olhos e automaticamente já entravam no jogo, percebendo que seu oponente era Grint, o ator venceu em todas as vezes.