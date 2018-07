Ator de Malhação conta caso de racismo vivido por sua filha de 2 anos em parquinho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator André Luiz Miranda, 30, usou seu perfil no Instagram para contar um episódio de racismo sofrido por sua filha, Beatriz, 2, no parquinho do prédio em que moram no Rio de Janeiro.

No post, Miranda diz que levou a menina para brincar no parquinho. Tempo depois, Beatriz viu uma menina de cerca de quatro anos perto dali e foi até ela brincar. Segundo o relato do ator, a criança se recusou a brincar com sua filha por ela ser negra.

"Logo notei uma coisa diferente no comportamento dessa criança. Sempre fugindo da minha filha, sem emitir um som sequer e minha filha querendo muito a atenção dessa amiga. [...] Minha filha o tempo todo querendo brincar e sempre rejeitada. [...] Vendo a tristeza da minha filha, me abaixei e perguntei porque ela não queria brincar com a minha filha, eis que a criança de quatro anos respondeu: 'Pessoas do cabelo assim e com essa cor eu não gosto. Eu só brinco com pessoas brancas'", escreveu Miranda.

O ator diz ter ficado pasmo com a declaração. "Perguntei se era da cabeça dela ou se alguém já falou isso pra ela e ela me respondeu que era da cabeça dela. Nessa hora a minha perna ficou bamba, um aperto no coração e uma vontade de chorar ouvindo essas palavras saírem da boca de uma criança de quatro anos", escreveu.

Miranda aproveitou o post para criticar o racismo no país. "O racismo é estrutural e reproduzido pelas crianças de forma assustadora. Mesmo não tendo consciência do conceito de raça, essa criança aprendeu alguns aspectos que estão na nossa sociedade. O cabelo, a cor da pele, são características determinantes da diferença racial e isso motiva essas ações. Mas eu não posso fraquejar, isso me deixou mais forte pra poder lutar pelos meus, lutar por ela", finalizou o ator.