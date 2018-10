Ator José de Abreu critica Regina Duarte por apoio a Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoiador histórico do PT, o ator José de Abreu disparou uma série de críticas neste sábado (13) à atriz Regina Duarte por fazer campanha para o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), a quem ele chamou de fascista.

Regina visitou o deputado nesta semana e tem pedido votos para ele em suas redes sociais, ao mesmo tempo em que critica o PT de Fernando Haddad. Ela rebateu os ataques minutos depois.

"Respeitei a posição de @reginaduarte enquanto ela apoiava a direita democrática com Serra, Alckmin, FHC, Doria. Quando apoiou o impeachment. Mas não respeito artista que apoia fascista. O fascismo odeia nossa profissão e nossa classe. Elimina quem discorda e quem é 'diferente'", escreveu Abreu no Twitter, pela manhã.

Ainda na rede social, o ator, que está no ar na novela "Segundo Sol", da TV Globo, afirmou: "Nossos colegas, @reginaduarte, sejam artistas, técnicos, gays, lésbicas ou heteros, estamos apavorados com o advento do fascismo. Ninguém mais trabalha sossegado com essa ameaça de trevas sobre nossas almas sensíveis. Não é admissível um colega de tantos anos não respeitar isso!".

Em outra mensagem, mais dura, ele acusou a colega de profissão de espalhar notícias falsas: "Bolsa-presidiário existe desde 1991. Sei que você é meio esquecida, não consegue decorar texto há muitos anos (inaugurou o uso de ponto eletrônico para atores na Globo), mas 'dar um Google' evitaria de você passar fake news do fascista que você apoia".

Em resposta, também na manhã deste sábado, Regina postou duas imagens em seu perfil no Instagram com comparações, segundo ela, do regime fascista de Benito Mussolini com propostas dos programas de governo de Haddad e de Bolsonaro.

As informações postadas pela artista sugerem compatibilidade de projetos do político italiano com planos do candidato petista.

"Quem é o fascista...?", escreveu ela na legenda de uma das fotos.