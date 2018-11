Ator Júlíus Björnsson, o montanha de 'Game of Thrones', se casa na Islândia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e fisiculturista islandês Hafþór Júlíus Björnsson, famoso por seu papel como Gregor Clegane, a "Montanha" de "Game of Thrones", casou-se neste sábado (20) em seu país natal, a Islândia.

A escolhida foi a canadense Kelsey Henson. Apesar de também gostar de puxar um ferro, a noiva tem dimensões bem mais modestas do que o noivo. Com 1,57m, ela bate praticamente na cintura de Hafþór, que tem 2,06 e já ganhou uma competição de homem mais forte do mundo em 2018.

Todo esse tamanho e músculos, contudo, escondem um coração sensível. Em um post no Instagram, o ator disparou fofices em uma foto onde carrega a esposa: "É com grande prazer que eu agora posso chamar Kelsey Morgan Henson de minha mulher!", escreveu, acrescentando ainda um emoji de coração.

"Eu posso segurar essa mulher maravilhosa não importa o que aconteça pelo resto de nossas vidas!", continuou Hafþór. "Estou tão empolgado com todas as futuras aventuras que enfrentaremos lado a lado".

Só esperamos que elas não sejam tão extremas quanto aquelas que o gigante enfrenta na ficção.