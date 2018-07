Ator que faz vilão em 'Handmaid's Tale' se recusa a filmar cena em que estupra a mulher

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Joseph Fiennes, que interpreta o vilão Comandante Fred Waterford na série "The Handmaid's Tale", contou que se recusou a fazer uma das cenas do roteiro em que seu personagem estuprava a mulher, Serena, interpretada por Yvonne Strahovski.

O script da série previa que o estupro ocorresse quando o casal chegava ao Canadá para negociações diplomáticas, como representantes de Gilead, a república repressiva que eles ajudaram a fundar dentro dos EUA.

"Eu acho que de muitas formas, por mais repulsivo, cruel e mau que Fred seja, eu preciso defender algumas partes dele", disse o ator ao Entertainment Weekly.

A cena ocorreria no episódio 9 da segunda temporada, quando o casal estivesse no quarto do hotel, depois do comandante conhecer Luke (O-T Fagbenle), marido de June (Elisabeth Moss), protagonista da série.

"Simplesmente não fazia sentido para mim. Eu precisei correr o risco e me recusar a fazer a cena, porque eu senti que mesmo Fred sendo quem ele é, ele é humano. E eu acho que ele estaria afetado pela interação com Luke, tentando entender tudo e não mudaria de humor por estar em um novo hotel no Canadá para tentar persuadir fortemente sua mulher a fazer algo que ela não queria."

Fiennes diz que convenceu os produtores a mudar a cena depois de longos emails em que defendia e pressionava pela retirada da cena.

A primeira temporada de "The Handmaid's Tale" é exibida no Brasil pelo canal Paramount, aos domingos, às 21h. A segunda temporada já foi confirmada pelo canal e está prevista para o segundo semestre. Nos EUA, a série já tem a terceira temporada confirmada pelo serviço de streaming Hulu.