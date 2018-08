Ator que fazia vilão de 'LazyTown' morre aos 43 anos

Redação Bem Paraná

O ator islandês Stefan Karl Stefansson, conhecido pelo papel de Robbie Rotten, o vilão do seriado infantil ‘LazyTown’, morreu ontem aos 43 anos. Ele lutava contra um câncer nas vilas biliares. O tumor foi diagnosticado em 2016. O ator passou por cirurgia e conseguiu se recuperar, mas o câncer retornou em 2018.

Stefansson atuou em ‘Lazy Town’ de 2004 a 2014, quando foi gravado o último episódio. No seriado, ele era o vilão e queria sujar a cidade e fazer com que todas as crianças só comessem porcarias – em contraponto ao heróis, Sportacus (Magnus Scheving), que pregava um estilo de vida saudável.

O seriado tinha apenas três atores de carne e osso; além de Stefansson e Scheving, ainda havia Julianna Rose Mauriello, no papel da garota Stephanie. Os outros personagens eram feitos por bonecos e animados por computador.