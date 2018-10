Ator que interpretou Moro manifesta apoio a Haddad em redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Marcelo Serrado manifestou nos últimos dias apoio ao candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, via redes sociais. O artista participou em 2016 de protestos pela saída da então presidente Dilma Rousseff (PT) e interpretou o juiz Sergio Moro no filme "Polícia Federal - A Lei É para Todos", sobre a Operação Lava Jato.

Serrado endossou um post no Instagram da atriz Patricia Pillar em que ela declara ter "respeito e admiração" aos "amigos antipetistas que vão votar no Haddad em prol da democracia".

O ator respondeu a ela: "Sim! Vamos juntos". A uma usuária que o questionou se "não era direita", ele afirmou: "Não, amor! Sempre votei na esquerda. Entre o fascismo e outro lado fico no outro".

Indagada pela reportagem, a assessoria de Serrado disse que ele "não vai falar sobre política".

Outra imagem que circula na internet reproduz o que seria um post do ator também no Instagram, mas que não foi localizado pela reportagem no perfil dele.

A mensagem exibe o texto: "Não sou petista, mas tenho certeza que o ódio não me representa, por isso vou de Hamor". A última palavra contém o "H" estilizado da campanha de Haddad.

A assessoria de Serrado nega que ele tenha postado o conteúdo, que foi replicado no Twitter, no fim de semana, pelo ator José de Abreu, apoiador do PT. "Marcelo Serrado não apoia fascista. E é antipetista de carteirinha. Mas tem boa cabeça, sabe que o fascismo esmaga a arte. Não dá tiro no pé", comentou Abreu.

Serrado apoiou abertamente no primeiro turno a candidata Marina Silva (Rede).