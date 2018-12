Ator Tom Hanks paga almoço para fãs em lanchonete nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tom Hanks resolveu fazer o Natal de diversas pessoas que passavam por uma rede de lanches mais feliz. De acordo com CBS Los Angeles, o astro foi visitar uma loja da rede de lanchonetes In-N-Out Burger, nos Estados Unidos, e mostrou ter um coração generoso.

Além de tirar fotos e distribuir carinho aos presentes, ele teria pago o almoço de todas as pessoas que por lá estavam. O ato de generosidade rendeu até algumas fotos.

O artista está imerso em alguns projetos, dentre eles a fase de divulgação do longa-metragem de animação "Toy Story 4". Na história, marcada para estrear nos cinemas pelo mundo no dia 21 de junho de 2019, Hanks dá voz ao famoso personagem Woody. Segundo ele, o final emocionante será um marco na história do cinema.