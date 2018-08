Ator Vitor Morosin está em estado estável após cair do quinto andar de hotel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Vitor Morosini, 29, está internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Barretos após cair do quinto andar de um hotel na cidade do interior de São Paulo.

Morosini, que pode ser visto atualmente na reprise de "Belíssima", na Globo, deu entrada no hospital às 13h02 desta quinta-feira (23) com múltiplas fraturas nos membros superiores e inferiores.

Segundo comunicado divulgado pelo hospital, o ator foi submetido a exames e à cirurgia de estabilização de fratura.

O hospital informou ainda que Morosini está acordado, consciente, conversando e respira sem ajuda de aparelhos. Seu quadro é estável e ele continua internado na UTI.

Segundo o UOL, Morosini caiu do quinto andar de um hotel em Barretos. O delegado responsável pelo caso disse ao portal de notícias que Morosini afirmou que tentou se suicidar.

De acordo com ele, a avó do ator morou no hotel durante um tempo, mas nenhum parente vive na cidade atualmente.

O ator estava hospedado no hotel desde quarta-feira (22) e sua reserva era para apenas uma noite, de acordo com a polícia. O ator estava sozinho no quarto onde ocorreu o incidente, ainda segundo o UOL.

Morosini estreou na Globo na segunda temporada do seriado "Sandy e Junior", em que interpretou Duda, estudante do ensino fundamental.

Depois, foi para o SBT e atuou nas novelas "Pequena Travessa" e "Jamais Te Esquecerei". Voltou à Globo em 2005 e, em "Belíssima", interpretou Isaac, filho de Safira (Claudia Raia), seu papel de maior destaque na emissora. Atualmente trabalha como piloto de avião.