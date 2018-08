Atores de Harry Potter trocam provocações em rede social

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rivais nas telas e amigos fora delas, os atores Matthew Lewis e Tom Felton, que contracenaram juntos na série de filmes Harry Potter, trocaram provocações em tom de brincadeira neste domingo (19) em suas respectivas contas no Instagram.

Enquanto Matthew Lewis interpretou Neville Longbottom, um aluno da Grifinória, na saga, Tom Felton foi o responsável por dar vida a um dos antagonistas de Harry, Draco Malfoy, aluno da Sonserina.

No universo dos bruxos, as duas casas são rivais mas, na vida real, os dois atores são bons amigos. Tanto que se divertiram às custas um do outro em seus perfis do Instagram. Ambos postaram fotos de um evento em que estiveram juntos, onde Tom oferece a Matthew uma mochila da Sonserina.

"Tire suas patas da Sonserina de cima de mim, seu maldito macaco sujo", escreveu Lewis, fazendo referência a uma fala do filme original da série "Planeta dos Macacos". O curioso é que Felton atua em uma das sequências da saga dos primatas.

Enquanto isso, Tom postou uma foto quase idêntica, legendando-a: "Vejam o quão próximo ele estava de se converter", e ainda acrescentando a hashtag #gryffindork, algo como "bobo da Grifinória".

Os fãs da série, como era de se esperar, foram ao delírio nas redes sociais.