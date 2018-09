Atos contra Bolsonaro são programados no Uruguai e na Argentina

Folhapress

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Dois atos contra a candidatura de Jair Bolsonaro acontecem neste fim de semana, um no sábado (29), em Buenos Aires, na Argentina, e outro em Montevidéu, no Uruguai, no domingo (30).

Convocado pela internet por coletivos feministas, apresentam Bolsonaro como um candidato que "com seus discursos de ódio atacou mulheres, afro-descendentes, a comunidade LGBT, os indígenas e os imigrantes. Seus ideais vão contra os direitos humanos e isso é inadmissível", diz a convocação do evento argentino, que ocorrerá no Obelisco, na avenida 9 de Julio, entre 11h e 14h.

Os organizadores pedem que se levem camisetas brancas porque haverá serigrafistas para inscrever as palavras "Él No" (ele não).

Líderes políticos da Frente de Esquerda anunciaram que farão parte da manifestação.

Já em Montevidéu, o ato acontecerá na praça Líber Seregni, próximo ao terminal rodoviário de Tres Cruces, a partir das 15h.