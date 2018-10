Atriz Alinne Moraes, que aderiu ao movimento EleNão, vota em colégio no Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RIO (FOLHAPRESS) - A atriz Alinne Moraes votou à tarde deste domingo (7), no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, a atriz foi desafiada pela cantora Alice Caymmi e pela atriz Fernanda Nobre a participar da corrente do EleNão.

Em vídeo publicado pelo Instagram, ela explicou por que aderiu ao EleNão, movimento contra o candidato Jair Bolsonaro. "Elenão porque ele é homofóbico, machista, racista e porque ele é a favor da tortura e do porte de armas. Ele está há 28 anos na câmara e votou contra o Plano Real, o teto salarial do setor público, e contra o fundo de combate a pobreza. Mas votou a favor do aumento de salário dos deputados, a favor da retirada dos direitos trabalhista", afirmou em vídeo.