Atriz Bruna Hamú se casa com 'vestido inspirado' no da duquesa de Sussex, Meghan Markle

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Afastada da televisão desde o término da novela "A Lei do Amor', a atriz Bruna Hamú, 27, se casou com o empresário Diego Moregola, neste domingo (29), na igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. O filho do casal, Julio, de um ano e dois meses, entrou como pajem.

O vestido de Hamú tinha detalhes semelhantes ao usado pela atriz norte-americana Meghan Markle no casamento com o príncipe Harry, em maio passado: mangas compridas e decote barco, cuja linha no colo deixa parte da clavícula à mostra. Assinado pela estilista Eliza Lima, o vestido da atriz brasileira trazia ainda dobras que lembravam babados.

Em meados de julho, Hamú mudou o tom do cabelo já se preparando para o casamento. A atriz deixou os fios em tom vanilla e, na ocasião, escreveu em sua rede social: "Resolvi mudar e escolhi o @romeufelipe pra entrar nessa brincadeira comigo. Queria ficar loira!".

Entre as madrinhas famosas estavam as atrizes Isabella Santoni, acompanhada do namorado, o surfista Caio Vaz, e Jeniffer Nascimento. Também comparecem à cerimônia o ex-BBB André Martinelli.

Após o casamento, os noivos vão curtir a lua de mel em Miami. Além de "A Lei do Amor", a atriz participou do filme "Shaolin do Sertão" (2016), e no teatro atuou em "Cinco Júlias", também no mesmo ano.