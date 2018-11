Atriz de 'Game of Thrones', Maisie Williams vem a SP para participar da Comic Con 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maisie Williams, que vive Arya Stark em "Game of Thrones", virá ao Brasil para participar da Comic Con 2018, feira de cultura pop que acontece entre 7 e 10 de dezembro e reúne personalidades do cinema, da TV, dos quadrinhos e dos games.

A atriz participará do painel da HBO dedicado à série no dia 6 de dezembro, às 18h30, no São Paulo Expo. Além do painel, os fãs poderão participar de experiências imersivas no estande da emissora todos os dias do evento.

Os criadores e produtores executivos da série, David Benioff e D.B. Weiss, e o ator John Bradley, que interpreta Samwell Tarly, também participarão do bate-papo, que será sobre as experiências dos atores e diretores na série mais aclamada dos últimos anos.

Arya Stark faz parte de uma das famílias mais antigas de Westeros, a Casa Stark de Winterfell, e está mergulhada na batalha pelo poder e pelo Trono de Ferro. Personagem chave da série, Arya é conhecida por sua personalidade forte e perfil independente e guerreiro, sempre lutando por sua sobrevivência.