Atriz de 'Maze Runner' vem ao Brasil em setembro para encontros com fãs

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz britânica Kaya Scodelario, 26, conhecida pelo papel de Teresa nos filmes da franquia "Maze Runner", virá ao Brasil em setembro para dois eventos com os fãs. Kaya, que é filha de uma brasileira e fala português, já visitou o Brasil diversas vezes, inclusive para promover o filme.

Neste ano, atriz participa do Maze Runner Pocket, um evento que reúne fãs do filme. A franquia "Maze Runner" (2014-2018) é inspirada nos livros do escritor americano James Dashner.

Em São Paulo, o encontro com Kaya acontece no dia 22 setembro, no Hotel Holiday Inn. No dia seguinte, a atriz vai para o Rio de Janeiro, no Hotel Windsor Florida.

Os fãs que participam do encontro podem fazer perguntas à atriz, tirar foto e pegar autógrafo. Para participar é preciso garantir os ingressos antecipados pelo site Tickets Spotlight internet no valor de R$ 407,78.

A atriz é casada com o ator Benjamin Walker ("A Escolha") e tem um filho. Kaya também fez parte do elenco de "Piratas do Caribe - a Maldição de Salazar" (2017).