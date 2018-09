Atriz de "Orgulho e Paixão" revela gravidez após brincadeira com colegas de elenco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz do elenco de 'Orgulho e Paixão' que está grávida é Laila Zaid, 34. Há seis dias, ela e as atrizes Nathalia Dill, Chandelly Braz e Agatha Moreira posaram para uma foto ao lado do ator Pedro Henrique Müller com as mãos na barriga e a afirmação de que uma delas estaria grávida.

Todas postaram a mesma foto no Instagram e perguntaram aos seguidores qual delas estaria esperando um bebê. O "mistério" foi resolvido nesta quinta (13).

Em entrevista à revista Quem, a atriz assumiu a brincadeira e afirmou que eles pretendiam revelar a gestante no dia seguinte à postagem da primeira foto, mas os atores não conseguiram se reunir novamente para repetir a pose.

Zaid afirmou que está com quatro meses de gestação e espera um menino. Laila já é mãe de Clara, que tem um ano e nove meses. A atriz é casada com o músico Marco Kertzman e disse que pensava em aumentar a família, mas não imaginou que fosse engravidar tão cedo.

A novela "Orgulho e Paixão" mostrou nesta quarta-feira (12) o aguardado beijo de Luccino (Juliano Laham) e Otávio (Pedro Henrique Müller) e movimentou as redes sociais em comemoração pelo beijo gay na faixa das seis da Globo.

Juliano Lahan, 25, comentou a repercussão em sua conta no Instagram e disse que torce pelo dia "em que vamos comemorar apenas mais um casal na novela. E que o beijo seja apenas mais um beijo. Por enquanto esse beijo é mais que necessário! ".