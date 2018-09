Atriz Jennifer Dias celebra papel na novela 'Malhação'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dandara, personagem de Jennifer Dias em "Malhação - Vidas Brasileiras" (Globo), chegou mostrando a que veio no Colégio Sapiência, após um intercâmbio no Canadá. A filha do diretor Marcelo (Bukassa Kabengele) é engajada em causas políticas e sociais, não leva desaforo para casa e bate de frente com todos que julga ser necessário, inclusive com o pai.

"Dandara é uma personagem especial. É a primeira vez que se fala tão abertamente sobre racismo, machismo, sexismo... Fico feliz por estar dando voz a essas questões importantes", diz a atriz de 27 anos.

Este é o segundo papel de Jennifer na TV. Em 2017, ela viveu a Luana da novela "Novo Mundo" (Globo). "É minha primeira protagonista e tem um peso maior. A quantidade de falas, a repercussão... Faz com que a gente amadureça."

A atriz acredita que pai e filha vão conseguir equilibrar a relação, em "Malhação". "Apesar de ela amar esse pai, ela acha que ele deveria se posicionar mais. Família é assim. A gente briga com quem a gente gosta."

Fora dos holofotes, Jennifer criou o sarau Projeto 111. "Chamamos gente de periferia e pessoas que não são, criando um intercâmbio."