Atriz Rosi Campos deve se afastar da novela 'O Tempo Não Para' após sofrer queda em casa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Rosi Campos, 64, deverá ficar fora da novela "O Tempo Não Para" (Globo) por alguns capítulos para se recuperar de uma queda que sofreu em casa. A artista precisou ser hospitalizada após o acidente doméstico, mas passa bem, segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Apesar de algumas mudanças por conta da ausência da atriz, cenas importantes dos próximos capítulos já estavam gravadas. Entre elas está a em que sua personagem, Agustina, flagrará o marido, Dom Sabino (Edson Celulari), beijando Carmen (Christiane Torloni), o que a fará refletir sobre as frustrações do novo século.

A sequência, que começará no capítulo de segunda-feira (29), terá Agustina desabafando com o padre Luis (Alexandre de Moraes Barros) e Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho) e até procurando Carmen, com quem terá uma conversa esclarecedora sobre a mulher moderna, até decidir pedir o divórcio.

A reportagem procurou a Globo para comentar a possível mudança na trama das sete por conta da ausência da atriz, mas ainda não obteve resposta.

Rosi tem 45 anos de carreira na televisão e já participou de mais de 20 novelas. Esse ano, ela também reviveu nos palcos da capital paulista a feiticeira Morgana do programa infantojuvenil "Castelo Rá-Tim-Bum" (TV Cultura), interpretado por ela entre 1994 e 1997.