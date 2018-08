Atriz se recusou a ficar nua durante testes para filme de James Bond

Da redação

A atriz inglesa Rosamund Pike revelou em entrevista para o jornal ‘The Independent’ que se recusou a tirar a roupa durante os testes que fez para o longa Um Novo Dia Para Morrer, o 20º filme da franquia James Bond, lançado em 2002. A atriz afirmou que preferia perder o papel do que se humilhar daquele jeito. “Eu pensei, ‘não há a mínima possibilidade de eu tirar minha roupa nos testes e correr o risco dessa fita ficar sendo enviada a todos os produtores de Los Angeles’”, disse a atriz, que tinha 21 anos na época. “Coloquei vestido diminuto e segui com a ordem do dia, mas não tirei a roupa”, continuou. A atriz completou dizendo que acabou ganhando o respeito dos produtores e o papel no longa. A presença de uma mulher no set de filmagens, a produtora Barbara Broccoli, fez com que todos se comportassem bem, segundo Rosamund.

Ex-exaltasamba



Péricles passa por cirurgia em São Paulo e deve ter alta hoje

O cantor Péricles passou por uma cirurgia na tarde de ontem, em São Paulo. Segundo a assessoria do artista, ele deu entrada no domingo, 19, no Hospital Sírio Libanês e nesta segunda passou pelo procedimento cirúrgico. “Ele precisou corrigir uma hérnia na região lombar, que já havia sido diagnosticada há anos, logo depois de um acidente com o ônibus do Exaltasamba”, informou a assessoria.

Pesquisa CNT



Lula lidera intenções de voto, seguido por Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à eleição presidencial, lidera as intenções de voto na pesquisa CNT/MDA, ontem. Lula tem a preferência de 37,3% dos eleitores ouvidos na pesquisa estimulada. O ex-presidente registrou sua candidatura no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na última quarta-feira (15). Condenado em segunda instância pelo TRF-4 no caso do tríplex do Guarujá e preso em Curitiba desde abril, ele pode ser impugnado. Nesse caso, Haddad assumiria a vaga do PT na eleição presidencial, com Manuela D’Ávila (PC do B) como vice. Em segundo lugar, Jair Bolsonaro (PSL) registrou 18,3% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Na sequência, aparecem Marina Silva (da Rede, com 5,6%), o candidato do PSDB Geraldo Alckmin (4,9%) e Ciro Gomes, com 4,1%. Alvaro Dias (Podemos) tem 2,7% e os outros candidatos não chegaram a pontuar 1%. Declararam voto branco ou nulo 14,3% dos entrevistados e 8,8% se disseram indecisos. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 18 de agosto de 2018 e ouviu ouviu 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 estados e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. Num eventual segundo turno, Lula derrotaria todos os candidatos.

Bolada

Família real do Catar vende avião mais luxuoso do mundo

O avião mais luxuoso do mundo, que pertence à família real do Catar, está à venda por 500 milhões de libras (R$ 2.5 bilhões). O Boeing 747-8 tem 10 banheiros, salas de estar e dois andares decorados nas cores azul e bege, com detalhes em dourado e acabamentos em ouro. A aeronave foi desenhada para transportar originalmente 467 pessoas, mas atualmente pode acomodar 76 passageiros -uma vez que a família decidiu retirar a maioria dos assentos para ter mais espaço de lazer. Dentro do avião existe também uma luxuosa suíte e uma sala de jantar, que é também uma sala de reuniões. Uma parte da aeronave é reservada para uma clínica médica, caso haja alguma emergência.

Níver do dia

Kenny Rogers

Cantor norte-americano

80 anos