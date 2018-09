Atriz vai à manifestação com seios cobertos por adesivo da campanha #EleNão

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Mariana Mendonça, 23, foi à manifestação contra Jair Bolsonaro (PSL) na Cinelândia, no Rio de Janeiro, com os seios cobertos apenas com adesivos que dizem "Ele Não".

"Luto pela liberdade da mulher, pela liberdade do corpo", afirma. "Não só ele prega a violência, como reduz a mulher no discurso direto dele", diz Mariana sobre Bolsonaro.

Ela lembra ainda os assassinatos da vereadora Marielle Franco e da estudante transexual Matheusa como retratos da violência contra minorias no país.

"Não tem condições de voltar pra Idade Média. Se voltar, as netas das bruxas não vão ser queimadas. A gente incendeia esse país antes", diz Mariana.