Atrizes de 'Espelho da Vida' destacam amizade longe das gravações

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na novela "Espelho da Vida" (Globo), as adolescentes Pat e Michele são melhores amigas e responsáveis por muitas das cenas divertidas da trama. Intérpretes das personagens, as atrizes Debora Ozório, 22, e Catarina de Carvalho, 21, mantém o mesmo caminho da ficção e contam que, assim como as jovens da fictícia cidade mineira Rosa Branca, se tornaram grandes amigas na vida real.

Assim como elas, há vários casos de amizades que surgiram nos bastidores das gravações, como a cantora Sandy, 35, e Fernanda Rodrigues, 39, na novela Estrela-Guia (Globo, 2001), e mais recentemente, Bruna Marquezine, 23, e Tatá Werneck, 35, que estreitaram a amizade em "Deus Salve o Rei" (Globo).

"Começamos a fazer a preparação de elenco e ficamos íntimas em menos de um mês. Representar a melhor amiga dela [Debora) é a parte mais fácil e prazerosa quando estamos em cena. Nossa troca não tem igual!", afirma Catarina, que faz o papel de Michele

Na trama, ela se mete em várias furadas para ajudar Pat a realizar o sonho de se aproximar do galã Mauro César (Rômulo Arantes Neto). "Furadas que deram até em delegacia", rememora a atriz.

Na última segunda (26), Pat conseguiu entrar no quarto em que seu ídolo está hospedado, com o auxílio de Michele. Sem noção, ela aproveitou para tirar fotos ao lado de Mauro Cesár enquanto ele dormia. No final, quem se deu mal mesmo foi Mauro César, que foi preso sob suspeita de pedofilia.

Catarina de Carvalho afirma que faz tudo pelos amigos, mas não deixaria Pat ir tão longe. "Sempre defendo meus amigos sem pestanejar, mas na hora da bronca e de trazer a pessoa à razão também sou firme. Se eu fosse a Michele, eu iria, sim, ajudar a Pat a realizar os sonhos dela e daria todo o apoio. Mas seria mais firme em colocar limites."

Debora compartilha de opinião semelhante. "Amigo é para ouvir, apoiar, mas acredito em limites, sim." Diferentemente de Pat, a atriz conta que sempre foi muito discreta e tímida na hora de tietar os seus ídolos. "Por isso, nunca tentei me aproximar deles de uma maneira que não fosse natural."

Já Catarina fez muitas loucuras em sua adolescência, como ficar horas na fila de shows, se esconder no estacionamento do teatro para conseguir fotos com os atores e até dormir em aeroporto para encontrar o ídolo. "Com a idade que a Michele tem [personagem tem 17 anos], seria capaz de fazer qualquer coisa para ficar perto dos meus ídolos."

Na trama de Elizabeth Jhin, Catarina revela estar feliz por poder contracenar com uma das atrizes que já admirava de trabalhos anteriores, a Thati Lopes, que faz o papel de Josi em "Espelho da Vida" "Já fui até doente assistir a peça de atores que eu amava! E hoje trabalho com uma delas."

Além da amizade e do fato de serem atrizes, Catarina e Debora têm outro ponto em comum: ambas acreditam em vidas passadas, tema que é o fio condutor da novela das seis. Debora tem certeza que já viveu em outra época. "Minha religiosidade é baseada nas reencarnações."

Catarina tem a mesma crença e acrescenta que sempre se sentiu muito conectada ao estado mineiro, onde se passa a novela. O elenco, aliás, grava constantemente em Mariana, Minas Gerais, cidade que sofreu com o rompimento da barragem da mineradora Samarco, em novembro de 2015. "Acho que nada é por acaso, inclusive o lugar onde a novela se passa e pra onde viajamos todo mês."