Atrizes de 'Segundo Sol' fazem paródia de música contra Jair Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As atrizes Nanda Costa e Leticia Colin, da novela 'Segundo Sol', da Globo, fizeram uma paródia com a música 'Melô do Tchan' contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

No refrão, elas trocaram "domingo ela não vai" por "domingo ele não vai" em referência ao candidato e ao pleito deste domingo (7).

Participam do vídeo também Maria de Médicis, diretora-geral de 'Segundo Sol', Joana Antonaccio, assistente de direção da trama, e as atrizes Camila Lucciola e Carol Fazu, que interpretam respectivamente Katiandrea e Selma na novela.

Todas aparecem cantando e dançando. Nanda Costa postou a paródia em seu Instagram na sexta (5) e escreveu: "Segura o tchan, que domingo ele não." O vídeo tinha até o início da tarde deste domingo (7) mais de 520 mil visualizações.

As atrizes participam do movimento #EleNão, que reúne mulheres contra Bolsonaro.

Protestos de rua contra o candidato reuniram milhares de pessoas pelo país no sábado (29). O movimento foi difundido por celebridades brasileiras e endossado por artistas internacionais, como Madonna, Cher, Dua Lipa e Dan Reynolds.