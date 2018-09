ATUAÇÕES: Alex Santana se destaca no empate do Paraná com a Chape

Lycio Vellozo Ribas

O volante Alex Santana foi o destaque do Paraná Clube no empate com a Chapecoense, na noite desta quarta-feira (5), na Vila Capanema. O jogo terminou 1 a 1.

Richard (6,0)

Sem culpa no gol. Uma boa saída pelo chão. Fora isso, nenhuma defesa difícil

Júnior (6,5)

Foi bem no apoio. Cruzou várias bolas à área. Desarmou bem na defesa

René Santos (6,0)

Algumas falhas de cobertura

Jesiel (5,5)

Entrou aos 26-2º. Razoável na defesa, com alguns errinhos

Rayan (6,0)

Foi bem no jogo aéreo e nos desarmes. Pecou nos passes (32% de erro)

Igor (5,5)

Razoável no apoio, apesar dos erros de passes. Um bom chute a gol. No 2º tempo, foi envolvido na marcação

Leandro Vilela (6,0)

Marcou bem e ajudou no gol, mas bateu demais – e cometeu uma falta boba que gerou o gol da Chape

Alex Santana (6,5)

Boas jogadas com a bola no pé. Foi quem mais acertou passes do meio para a frente (79%)

Carlos (5,0)

Um chute ruim a gol. Participou pouco do jogo

Deivid (5,0)

Entrou aos 11-2º. Fez uma boa jogada pela ponta e nada mais

Caio Henrique (5,5)

Esforçado, mas atrapalhou jogadas no meio. Irregular nas bolas paradas

Nádson (6,0)

Cobrou o escanteio para o gol. Esforçado nas jogadas pelos lados

Maicosuel (5,0)

Entrou aos 20-2º. Com ele em campo, o time decaiu

Rafael Grampola (6,0)

Marcou o gol. No mais, apareceu pouco na partida