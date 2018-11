ATUAÇÕES: Andrey e Alex Santana foram os melhores do Paraná contra o Vitória

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube empatou em 1 a 1 com o Vitória, nesse domingo (dia 4) à tarde, na Vila Capanema, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Tricolor da Vila Capanema.

Richard (6,5)

Fez duas boas defesas. Não teve culpa no gol adversário.

Wesley Dias (6,5)

Somou 17 boas ações defensivas. Aplicado e eficiente. Poucos erros.

Jesiel (5,5)

Parou cinco ataques do adversário. Cedeu alguns espaços.

René Santos (6,0)

Teve 15 ações defensivas eficientes. Lutou até sair lesionado.

Mansur (sem nota)

Entrou aos 30-2º. Jogou pouco tempo.

Igor (5,5)

Falhou no lance do gol e cometeu faltas perigosas. Fora isso, mostrou garra.

Leandro Vilela (6,0)

Líder do time em desarmes (com 6). Razoável nos passes.

Alex Santana (7,0)

Marcou um gol e acertou uma na trave. Lutou e tentou levar o time ao ataque.

Jhonny Lucas (5,5)

Irregular. Viveu bons momentos no jogo, mas errou demais.

Alesson (sem nota)

Entrou aos 32-2º. Jogou pouco tempo.

Andrey (7,0)

Fez a jogada do gol e criou outros dois lances perigosos.

Juninho (6,0)

Criou duas boas jogadas ofensivas. Fora isso, faltou precisão em outros lances.

Silvinho (sem nota)

Entrou aos 40-2º. Jogou pouco tempo.

Grampola (5,5)

Participou do lance do gol. No resto, foi bem marcado e pouco participou.